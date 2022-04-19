Донецк, 19 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

В 9:40 с украинских позиций в Майорске обстреляно село Зайцево (южное). Боевики выпустили десять мин калибром 120 мм. В 10:04 с этой же точки нанесён удар по Горловке – выпущено четыре мину калибром 120 мм.

В 9:25 из села Новгородское обстреляна Озеряновка – боевики выпустили шесть мин калибром 120 мм.