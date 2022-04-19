Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Установлено, что нападавший избил женщину бутылкой из-под шампанского, в том числе наносил удары по голове. Его целью было похищение сумки. Добычей преступника стали ключи от квартиры потерпевшей и три тысячи рублей.

Нападавшим оказался уроженец одной бывшей союзной республики, работавший грузчиком. Сейчас он арестован. За разбой ему грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 27 марта. Женщина возвращалась домой и решила покормить собак. В этот момент на неё и набросился грабитель. С переломом основания и свода черепа потерпевшую госпитализировали.