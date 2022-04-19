Ярославль, 19 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Масочный режим в Ярославской области могут отменить уже не следующей неделе. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Евраев на заседании Ярославской областной думы в ходе ежегодного отчёта.

Yarregion.ru Масочный режим

Вопрос об отмене ограничения в ближайшее время задал депутат Константин Гриднев.

«По поводу масочного режима могу вам сказать, что этот вопрос находится в обсуждении. Думаю, что решение мы примем. Понятно, что это решение не только наше, это решение, которое нам надо принять совместно органами федеральными исполнительной власти. Роспотребнадзор, Минздрав. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения с ними. Я думаю мы на эти решения должны выйти на следующей неделе», — заявил глава Ярославской области.

При этом Михаил Евраев отметил, что возможен вариант с частичной отменой — на определённый период, чтобы посмотреть, как это повлияет на обстановку. Сейчас вопрос всё ещё прорабатывается.