Стокгольм, 19 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, правительство Швеции представило измененную версию бюджета на 2022 года. В весеннем законопроекте по бюджету особое внимание было уделено увеличению расходов на тотальную оборону, поддержку Украине и прием украинских беженцев. Об этом написала газета DN.

government.se Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг

Выступая на пресс-конференции, министр финансов Швеции Микаэль Дамберг назвал весенние изменения в главном финансовом документе страны «военным бюджетом».

«У нас лучшая стартовая позиция, чем у многих других, благодаря сильным государственным финансам и высокой занятости, но нас, конечно, это оказывает влияния», — заявил министр.

Всего в бюджете предусмотрены дополнительные расходы на 31,4 млрд крон (чуть более 3 млрд евро). Вместе с дополнительными поправками к бюджету, которые Риксдаг принял в марте, и инициативой по поддержке Украины, их сумма увеличилась до 35,4 млрд крон.