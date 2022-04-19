Газа, Палестина, 19 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Представители военного крыла партии ХАМАС обстреляли израильские военные самолёты во время налёта на сектор Газы. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

www. alqasam. ps Переносной зенитный ракетный комплекс у боевиков ХАМАС

По данным журналистов, в ночь с 18 на 19 апреля ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам в городе Хан-Юнис на юге сектора. Во время налёта самолёты попали под огонь ракет воздух-земля.

Отмечается, что опасаясь зенитного огня, израильская авиация покинула регион. Факт применения ракет ПВО также подтвердило руководство ХАМАС.

«Мы приветствуем бойцов сопротивления, которые применили зенитные ракеты по военным самолетам противника, в рамках продолжения противодействия врагу на всех фронтах в качестве ответа за агрессию против Иерусалима и наших святынь», — заявил спикер ХАМАС Хазем Кассем.