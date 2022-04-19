Калуга, 19 апреля 2022, 11:54 — REGNUM В рамках противодействия утечке сведений, составляющих государственную тайну, в 2021 году сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области было выявлено 10 случаев несанкционированного выезда за рубеж граждан, относящихся к категории «секретоносителей». Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
На основании полученных материалов два человека оштрафованы по статье нарушение правил защиты информации, восемь человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
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