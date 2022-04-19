Калуга, 19 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В рамках противодействия утечке сведений, составляющих государственную тайну, в 2021 году сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области было выявлено 10 случаев несанкционированного выезда за рубеж граждан, относящихся к категории «секретоносителей». Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

На основании полученных материалов два человека оштрафованы по статье нарушение правил защиты информации, восемь человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Закон РФ «О государственной тайне» предусматривает ряд ограничений для тех, кто имеет доступ к формам секретности. Одним из ограничений является право выезда секретоносителя за границу. Оформляя допуск к гостайне, гражданин должен осознавать и принимать ограничения, касающиеся осуществления его права на выезд за пределы Российской Федерации», — отметили в калужском региональном управлении ФСБ России.