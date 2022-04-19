Париж, 19 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выразил обеспокоенность политикой кандидата в президенты Марин Ле Пен в отношении России, сообщает Le Parisien.

Kremlin.ru Владимир Путин и Марин Ле Пен

«Она ошибается, связывая себя с российским правительством и Путиным. Если она будет избрана, то передаст французский суверенитет Владимиру Путину, в этом нет сомнений», — заявил Брюно Ле Мэр 19 апреля в эфире Europe 1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции выступил за введение эмбарго на российскую нефть.

Подробнее в материале: Министр экономики Франции поддерживает эмбарго на российскую нефть