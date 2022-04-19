Сент-Луис, США, , 11:16 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба лиги.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

За прошедшую неделю Тарасенко сыграл в четырёх матчах, в которых забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.

Второй звездой недели стал швейцарский форвард «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала, на счету которого 10 (5+5) очков в четырёх играх.

Третьей звездой признан канадский вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит, отразивший 69 бросков по своим воротам в двух встречах.

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