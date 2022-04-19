Москва, , 11:14 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерриш не пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным с начала спецоперации на Украине. Об этом 19 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова представителя генсека Стефана Дюжаррика, заявившего на брифинге, что Гутерриш пытался связаться с Путиным с первого дня специальной военной операции России на Украине. «Короткий ответ – да», — сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

«Короткий комментарий: нет. Не пытался генсек ООН связаться с президентом России. Ни по линии постпредства России при ООН, ни напрямую с МИД никто на этот счёт на связь не выходил», — написала Захарова.

Она предложила представителям секретариата ООН «вернуться в реальность».