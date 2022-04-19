Самарская область, 22 ноября, 2013, 09:45 — ИА Регнум. 21 ноября 2013 года на самарском ОАО "Кузнецов" состоялась торжественная церемония закладки первого камня современного корпуса, возводимого в рамках реконструкции и технического перевооружения предприятия, сообщили корреспонденту ИА "ВолгаИнформ" в департаменте информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата правительства Самарской области. Строительство нового объекта связано с программой модернизации серийного производства ракетных двигателей.

В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, заместитель руководителя Федерального космического агентства Игорь Комаров , исполнительный директор ОАО "Кузнецов" Николай Якушин, сотрудники предприятия.

Возведение нового корпуса позволит предприятию сконцентрировать в одном месте все участки производства пайки и сварки камер сгорания ракетных двигателей. Корпус будет оснащен самым современным оборудованием - предполагается размещение до 30 единиц новой техники. В эксплуатацию цех будет введен в ноябре 2015 года.

Затраты на возведение новой площадки, а также ее техническое оснащение составят 732 млн. рублей. Из них 502 млн. рублей - средства федерального бюджета. Стоит отметить, что на этом планы по модернизации производства не останавливаются. Так, в следующем году планируется открытие двух испытательных стендов для новых двигателей и начало строительства цеха гальваники.

Игорь Комаров сообщил, что сейчас начался этап, связанный с глубокой модернизацией и техническим перевооружением предприятия: "ОАО "Кузнецов" - одно из базовых предприятий ракетно-космической отрасли страны. Поэтому его нормальной работе уделяется большое внимание в Роскосмосе . Кроме того, двигателестроение - одна из основных отраслей экономики Самарской области. Уверен, что в будущем наш ждет целая череда открытий новых современных производств".