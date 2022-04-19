Бухарест, 19 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис проведет консультации с президентом США Джозефом Байденом относительно политики Бухареста и Вашингтона в контексте ситуации на Украине. Об этом 19 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Клаус Йоханнис

Согласно официальной информации, соответствующие консультации состоятся в режиме видеоконференции. Детали повестки дня переговоров держатся в строгом секрете. Тем не менее, предполагается, что стороны обсудят возможность наращивания американского военного контингента в районе румынско-украинской границы.

Ранее К. Йоханнис выступил с инициативой укрепления боевой группировки НАТО в Румынии.

Сеанс видеосвязи лидеров двух государств запланирован на 16:45 по бухарестскому времени.