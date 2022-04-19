Афины , 19 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Танкер Pegas, который ходит под флагом России, задержан в бухте Каристос около острова Эвбея греческими властями из-за антироссийских санкций ЕС. Об этом 19 апреля сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

Танкер

По данным источника, задержанное судно, на борту которого находится 19 членов экипажа, стоит в бухте Каристоса по решению властей порта.

При этом судно из-за механических повреждений сопровождалось буксиром в направлении полуострова Пелопоннес, где нефть с него должны были перегрузить в другой танкер и из-за неблагоприятной погоды встало на якорь близ Каристоса.

Также уточняется, что такое решение приняло управление Греции по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в рамках санкций, которые ввели ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия готовит иски для возврата международных резервов.