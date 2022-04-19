Томск, 19 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Томской области за сутки зарегистрировано два летальных случая от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 812 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Выявлено за сутки 91 новый случай инфицирования. 59 заразившимся потребовалась госпитализация в ковидные стационары. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом к настоящему времени достигло 128 841.

Выздоровели после COVID-19 к 19 апреля 126 110 человек, в том числе 183 за последние сутки. Вакцинировались против коронавируса в области более 627 тыс. человек, завершили иммунизацию 592,5 тыс. жителей.