Абакан, , 11:11 — REGNUM Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в республиканском правительстве.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали две женщины (72 года, 93 года) и столько же мужчин (60 лет, 64 года).

С начала 2022 года в республике скончались 400 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили восемь носителей коронавируса, выздоровели 66 человек.

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