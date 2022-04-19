Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. К майским праздникам в Ростовской области увеличат число автобусных и железнодорожных рейсов. Этот вопрос обсудили на совещании заместитель донского губернатора – министр транспорта Владимир Окунев и представители РЖД и Донавтовокзала, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Поезд

В частности, в выходные дни будут внесены изменения в маршрутную сеть и графики движения железнодорожного и автобусного транспорта в целях обеспечения доступности военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Рассмотрены также три возможных маршрута движения ретро-поезда.

Главный вопрос, поднятый на совещании, был посвящён альтернативным перевозками в период временного закрытия международного аэропорта «Платов». Принято решение увеличить число автобусов и поездов, следующих в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую область, Москву. В частности, с 20 апреля будет возобновлено движение поезда Ростов – Адлер. В последние дни увеличено количество автобусов сообщением Ростов – Москва.

Подчинённым поручено проанализировать трафик аэропорта «Платов» за 2021 год, чтобы перестроить на эти направления железнодорожный и автобусный транспорт.