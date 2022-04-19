* запрещённая в России организация

Грозный, , 11:11 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что остающиеся на заводе «Азовсталь» боевики «Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют мирных граждан в качестве живого щита. Людей не выпустили, даже когда самим боевикам было предложено выйти по живым коридорам, не раз объявленным российским командованием в ходе специальной военной операции на Украине.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

Комментируя видеообращение командира «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором он обвиняет Россию в непредоставлении живых коридоров для выхода из «Азовстали» мирного населения, выноса раненых и погибших, Кадыров назвал это выступление ложью, а самих бойцов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фашистами, использующими мирных граждан в качестве живого щита.

«Именно российская сторона всегда выступала за организацию живых коридоров для мирных граждан, предоставляла им защиту, кров, питание, медицинскую помощь, в то время как азовские фашисты использовали их в качестве живого щита. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?» — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров еще раз напомнил, что российские военнослужащие исполняют приказ Верховного главнокомандующего России Владимира Путина — спасать мирных граждан, а неонацисты лишь прикинулись спасателями, когда поняли, что на их «лживое фашистское горло давит сапог российских освободителей».