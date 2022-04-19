Михаил Кадыков, 19 апреля 2022, 22:05 — REGNUM Очередной русофобский наскок сделали на Украине. Главный государственный надзиратель украинского языка Тарас Кремень предложил отменить в новом учебном году преподавание русского языка в школах, а педагогов — «отправить на простой», то есть фактически «списать». В социальных сетях пользователи сошлись во мнении, что чиновники на Украине «нашли главного врага», предложив пойти «ещё дальше и дальше, на самое дно», отменив всю русскую классику и запретить рассказывать об открытиях, сделанных русскими учёными. Запретить таблицу Менделеева, например. Украина вместе с языком хочет отменить русский народ, уверены пользователи и отмечают: «Гэкать и шокать в России разрешаем!»

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879
Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень предложил с 1 сентября в школах, где в числе предметов остался русский язык, заменить его другими дисциплинам:

«Увеличив долю изучения других важных предметов, а именно: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык».

Языковой омбудсмен предложил «отправить на простой» учителей русского языка, которые «не преподавали ничего другого». И также предложил пересмотреть образовательную программу по зарубежной литературе из-за большой доли изучения творчества русских писателей.

Тарас Кремень
Тарас Кремень
Ilya

«Оставить только литературу про Бандеру?»

Многие пользователи с удивлением восприняли эту идею, ссылаясь на то, что Украина была частью СССР, и русский язык был официальным языком, поэтому «большинство жителей говорит на русском, это их родной язык». И в то же время добавляют, что в таких «новациях» нет «ничего удивительного», так как «русофобия и идиотизм крепчают».

«Нашли главного врага — русский язык. Идиотизм делать из средства общения какой-то идеологический инструмент. Это всё равно что спорить, есть ложкой или вилкой. Кому чем удобнее, тот тем и ест. Нет же, развели байду с этим языком. Тупизм», — реагирует Людмила Щ.

«Вся Украина говорит на русском, делают вид, что знают украинский, а говорят не пойми на чём», — считает Марина З.

«А потом сюда, в Россию, без знания русского языка», — прогнозирует вероятное будущее Галина С.

«В США и Англии наоборот вводят уроки русского языка: чтобы хоть как-то выживать, надо уметь просить по-русски!» — иронизирует Станислав П.

«Если Штаты заговорят на русском, в России возражать не будут», — иронизирует Мария Ц.

Другие пользователи предлагают Тарасу Кременю «не останавливаться на достигнутом», выдвигая новые инициативы для «форматирования образования» в школах. Например, отменить всех русских классиков, которые вошли в мировую историю.

«А ещё можно отменить математику, биологию, географию и физику с химией! Как вам мысль оставить только литературу про Бандеру?» — предложил Гарри А.

Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине
Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине
Vart

«Уже всё отменили, видимо, судя по их уровню образования. Это полный шлак, как будто пустые страницы в школах читают», — добавляет Светлана И.

«Ну и хорошо! Невежественными людьми управлять легче. Зачем им Пушкин, Толстой, Есенин или Майков?! Оставьте только Гоголя — единственное, что есть у них», — считает Мария М.

«Да, но Гоголь на русском писал. Его тоже отменят, уберут из программы?» — продолжает тему Ольга К.

«А химию оставят? Менделеев же таблицу составил», — замечает Марина К.

«Таблицу Менделеева уберут пусть сразу — всё-таки русским придумано, что уж… Да и географию исключить можно, там полпрограммы Россия занимает, астрономию вообще даже всуе не поминайте, ещё упаси детей узнать о Гагарине», — развивает тему Юлия З.

«Ну не могут в украинских школах Пушкина, Достоевского на языке оригинала читать, ну и не надо их мучить. Я вот музыкант, песни украинские пою и украинских композиторов играю. Слава Богу, Украина нам не запретит этого делать», — в том же тоне добавляет Елизавета Е.

«Гэкать и шокать на территории РФ разрешаем!» — поддержала тональность Юленька Р.

«Промахнулся Тарас. С 1 сентября на Украине украинский язык будет изучаться факультативно. Преподавание будет на русском», — полушутя-полусерьёзно замечает Николай П.

«Украинский фашизм — это тот же фашизм»

Редкие голоса высказались в пользу очередной русофобской инициативы.

«Имеют право», — буркнул Rory M.

«Бесспорно, что имеют право. Но зачем? Тот же украинский язык не под запретом даже на Донбассе, который восемь лет обстреливает украинская власть. Кстати, я в школе, когда жил ещё в Союзе, немецкий учил. Не под запретом был. Так что это всё отговорки. Украинский фашизм — это тот же фашизм», — парирует Lesio K.

«Было бы логично и правильно, если бы на Украине не проживал очень большой процент русских и русскоязычных граждан», — добавляет Boris C.

Некоторые обращают внимание на своеобразное понимание «свободы слова» и «демократии по-украински».

«Зачем тогда вообще писать по-русски, говорить по-русски? Прекращайте сразу говорить и писать на нём. Зачем самые ярые русофобы говорят на русском? Что за двуличие такое?» — ставит вопросы Андрей Т.

Мова
Мова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да, забавно, что выступающие против русского языка пишут тут на русском», — солидарна Nonna E.

«И хорошо, что говорят на русском. Ведь без языка нет народа. Так они просто хотят отменить русский народ», — возражает Анна И.

«Давайте поговорим о «свободе слова» на Украине. Во-первых, свой суверенитет Украина потеряла, когда вследствие незаконного государственного переворота США поставили своё правительство в стране. Во-вторых, если мы говорим про свободу слова среди народа, то почему госпереворот подают как волю народа, но когда юго-восток был против этого — это уже не воля народа? Так как мы не были услышаны, и ездили к нам автобусы с радикалами на перевоспитание, то почему из-за нашего мнения к нам поехали украинские танки, когда мы захотели уйти из этой версии «страны». Тоже свобода слова? Про спонсорство третьими странами вообще молчите. Украине оружие кто давал и даёт? Причём открыто теперь. Что США делают в суверенной Украине?» — привела серию аргументов Kate D.

«Если говорить про демократию, то в России почему-то не сносят памятники тем, кто говорил на украинском, площади не переименовываются, не запрещают изучение литературы и музыки в школах, песни никто из эфиров не убирает. Может, это демократия хвалёная и есть? А?» — оставляет открытым вопрос Елена Ж.

Читайте ранее в этом сюжете: Языковой омбудсмен Украины предложил отменить русский язык в школах