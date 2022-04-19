Симферополь, 19 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Более 50 тысяч крымчан официально зарегистрированы как самозанятые, только с начала 2022 года общее число действующих самозанятых в Крыму выросло на 10 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма 19 апреля.

Самозанятый

«С начала этого года общее количество действующих самозанятых в республике увеличилось на 10 тысяч человек. По итогам 2021 года численность граждан, выбравших для себя «Налог на профессиональный доход» составляла 40,1 тыс. человек», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

С 2020 года общий доход крымчан, зарегистрированных в качестве самозанятые, составил более 8,1 млрд рублей, в бюджет региона в качестве налога на профессиональный доход поступило 236,8 млн рублей.

Напомним, в России действует специальный налоговый режим, который предусматривает льготную ставку 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП.