Москва, , 11:07 — REGNUM Илья Кива, лишённый мандата депутата Верховной рады Украины, намерен официально просить защиту и политическое убежище в России. Об этом политик от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил 19 апреля в телеграм-канале.

Илья Кива Zagittya.com.ua

Заявление последовало после того, как Киев объявил о намерении обратиться к Москве с требованием о выдаче Кивы.

Бывший парламентарий напомнил о многочисленных преступлениях киевского режима против мирного населения, о нарушении законов на Украине, о пытках и казнях «без суда и следствия».

«В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — написал Кива.

Кива уверен, что украинские власти хотят его ликвидировать.

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«Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счётов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном — их желании меня убить», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива был лишён мандата в результате голосования на закрытом заседании парламента.

Ранее против Кивы было возбуждено уголовное дело за госизмену после того, как депутат в видеообращении поздравил с днём рождения президента РФ Владимира Путина.