Минск, , 11:07 — REGNUM В Белоруссии уровень преступности ниже, чем в среднем по странам Содружества Независимых Государств. Об этом 19 апреля заявил президент страны Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства рассказал, что уровень преступности в стране ниже, чем в среднем по странам СНГ, отметив существенное уменьшение на 40% количества граждан, погибших от незаконных посягательств.

«Вместе с тем общая позитивная динамика — не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции. При этом отмечу, нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что ожидает от правоохранительных органов не отчёты, а реальную слаженную работу.