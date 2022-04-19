Горно-Алтайск, , 11:05 — REGNUM В Республике Алтай идёт подготовка к весенней посевной кампании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, посевная площадь в этом году будет увеличена и составит 105 тыс. га.

Посевная Gtrk-kaluga.ru

На складах сельскохозяйственных предприятий республики хранится около 8,1 ты. тонн семян яровых культур.

«В настоящее время идет активный ремонт и подготовка техники к полевым работам и продолжается приобретение и завоз семян», — добавили в правительстве.

Как отмечается, для поддержки местных производителей, а также стабилизации розничных цен на продовольственные товары в регионе организованы сельскохозяйственные ярмарки.