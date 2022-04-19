Москва, , 11:05 — REGNUM В Московской области с 25 апреля начинается посевная кампания. На поддержку аграриев региона в 2022 году выделено, 5 млрд рублей, сообщили в пресс-служе губернатора и правительства Подмосковья.

Посевная Torange.biz

Из общей суммы господдержки почти 3 млрд рублей направят на помощь в период сева. Для весенних полевых работ уже акуплено: 78 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей, 96 тыс. тонн минеральных удобрений и 79 тыс. тонн химических средств защиты.

За последние годы посевные площади в Подмосковье увеличены с 460 до 900 тыс. га. В 2022 году планируется ввести 40 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения. Также проводится работа по импортозамещению в сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, новые меры поддержки бизнеса вводят на территории Подмосковья.

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