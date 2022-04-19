Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. На прибывшем в Большой порт Санкт-Петербурга торговом судне обнаружили брикеты с наркотиками стоимостью в 600 млн рублей, сообщает 19 апреля пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

пресс-служба ФСТ. Партия наркотиков под видом бананов

Корабль из Бельгии с шестью рефрижераторными контейнерами прибыл в Большой порт. Во время досмотра таможенные службы обнаружили груз, который по документам, оформленным от имени известной сети продуктовых супермаркетов, якобы был бананами из Эквадора. На деле же оказалось, что в 40 брикетах находятся наркотики весом 40,1 кг.

«Стоимость такой партии на «черном» рынке превышает 600 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ФТС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотиков в особо крупном размере. Проводятся неотложные следственные действия, виновные устанавливаются.

Добавим, что на брикетах с наркотиком нанесена надпись «АК-47», известная как обозначение автомата Калашникова первой модификации.