Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В марте 2022 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Санкт-Петербурга сократился на 140% по сравнению с февралем. Такие данные распространила Ассоциация «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группа компаний «Прагматика».

Дарья Драй ИА REGNUM Автовоз в Петербурге

Мартовский спад 2022 года, вызванный общим осложнением социально-экономической ситуации, стал одним из самых масштабных на авторынке города за последние годы.

«Более худший показатель контрактования по итогам одного месяца за последние 5 лет наблюдений был только в апреле 2020 года (-841%), когда из-за введенного в стране локдауна дилерские центры были закрыты», — пояснили авторы наблюдения.

Основными причинами падения индекса контрактования в марте эксперты называют увеличение стоимости автомобилей, приостановку поставок автомобилей ряда брендов, стратегию дилеров по растягиванию запасов автомобилей на несколько месяцев из-за неопределенности с поставками новых машин, уход части клиентов в сегмент машин с пробегом, повышение кредитных ставок.

В то же время в марте свою долю в общем объеме контрактования автомобилей удалось нарастить брендам LADA, Hyundai и Volkswagen. Наибольшую активность показали покупатели коммерческих автомобилей марки Ford (+9%). Самое большое падение доли отмечено у Mitsubishi (-8%).

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме контрактования новых автомобилей в России в марте 2022 года составила 7,6%.

«В апреле мы видим более позитивную динамику по сравнению с началом весны, но пока только в части кредитования. Например, после снижения ключевой ставки Банка России растет интерес покупателей к приобретению автомобилей в кредит», — отмечает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.