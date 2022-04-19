Донецк, , 11:01 — REGNUM На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится большое число попавших и самостоятельно сдавшихся в плен украинских военнослужащих, которым обеспечены достойные условия содержания. Об этом 19 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Глава ДНР Денис Пушилин kremlin.ru

«Пленных (военнослужащих ВСУ) много, их содержат в достойных, соответствующих условиях, хотя это огромная нагрузка на нашу гуманитарную систему. Но мы прекрасно понимаем, что несмотря на нашу ненависть к ним, надо создавать — и мы создаем для их содержания — достойные условия», — сказал Пушилин в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны Украины в селе Головчино Белгородской области пострадали три человека.