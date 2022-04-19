Омск, , 11:00 — REGNUM Управление по охране животного мира предупредило водителей о начале сезона повышенной активности лосей в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в пресс-службе управления.

Лоси Yarregion.ru

По словам специалистов, в Омской области идёт весенняя миграция лосей. Выросла вероятность выхода этих животных на автотрассы, в связи с этим возникает угроза дорожно-транспортных происшествий.

«Внезапная встреча с лосем на автомобильной дороге является смертельно опасной», — подчеркнули в управлении. Взрослый лось весит от 300 до 600 килограммов, рост в холке может превышать два метра. При столкновении с автомобилем лось зачастую оказывается в салоне автомобиля.

Увидев лося на дороге, водитель должен снизить скорость вплоть до остановки и на низкой скорости покинуть это место. Нельзя приближаться животному и привлекать каким-либо образом к себе его внимание.

Если лось находится в бедственном положении, не стоит его трогать. Нужно вызвать специалистов по телефону экстренных служб. В случае дорожно-транспортного происшествия нужно обязательно сообщить об этом в полицию.

Миграция лосей продлится до начала июня.

Как сообщало ИА REGNUM, численность лосей на территории Белгородской области за год снизилась на 10%.

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