Тольятти, Самарская область, 19 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Начальника цеха обвинили в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в результате чего произошел розлив серной кислоты на территории завода «Алхим» в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

JungleNews Загрязнение почвы в Китае

По версии следствия, с января 2019 года по 4 июля 2021 года обвиняемый начальник цеха обнаружил течь сварного соединения днища хранилища серной кислоты на территории ООО «Алхим».

«С целью сокрытия указанного повреждения, он не сообщил в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности и дал указания на самостоятельное устранение повреждений подчиненным сотрудникам. Должностное лицо, достоверно зная, что после восстановительного ремонта необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью неприостановления производственного процесса не организовал её и не доложил руководству предприятия о произошедшем инциденте», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что 4 июля 2021 года на сырьевом складе предприятия произошла авария, в результате которой разрушилось хранилище серной кислоты объемом десять тонн с последующим её розливом на почву.

При этом окружающей среде причинен ущерб на сумму 600 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.