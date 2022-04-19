Москва, , 11:01 — REGNUM Россия готовит иски для возврата международных резервов, заявила 19 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить», — сказала она в ходе встречи с депутатами в Госдуме.

Набиуллина добавила, что это «беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ответ на попытку Запада объявить России дефолт Москва будет доказывать в судах, что сделала всё возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.

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