Рязань, , 11:00 — REGNUM Компания «Голдинский маслоэкстракционный завод» решением арбитража Рязанской области взята под наблюдение как первый этап в процедуре несостоятельности. Оно продлится до 18 июля 2022 года. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Заявление нижегородского предпринимателя Тимофея Мамаева признали обоснованным, а долг перед ним в размере 5,79 млн рублей внесли в реестр кредиторов. Временным управляющим назначили Александра Пономаренко — участника ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. За последние годы это была не первая попытка инициировать банкротный спор.