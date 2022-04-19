Рязань, 19 апреля 2022, 11:00 — REGNUM Компания «Голдинский маслоэкстракционный завод» решением арбитража Рязанской области взята под наблюдение как первый этап в процедуре несостоятельности. Оно продлится до 18 июля 2022 года. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство
Банкротство
Ken Teegardin

Заявление нижегородского предпринимателя Тимофея Мамаева признали обоснованным, а долг перед ним в размере 5,79 млн рублей внесли в реестр кредиторов. Временным управляющим назначили Александра Пономаренко — участника ассоциации Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Напомним, дело слушалось с января 2022 года. За последние годы это была не первая попытка инициировать банкротный спор.

Справка: в реестре завод оформлен с ноября 2016 года, занимается производством масел и жиров. Собственниками в ЕГРЮЛ указаны Светлана Поноедова и Юлия Занозина.