Воронеж, , 10:58 — REGNUM Новый экскурсионный мультимодальный маршрут Воронеж – Графская – Рамонь – село Нелжа заработает с 23 апреля, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Поезда Павел Ищенко © ИА REGNUM

Перевозки пассажиров по маршруту Воронеж – Графская – Рамонь – парк семейного отдыха в селе Нелжа будут осуществляться на экскурсионном «Графском поезде» и автотранспорте.

От Воронежа до станции Рамон пассажиров доставят поездом в вагонах, оформленных в стилистике 19 века. Затем на автобусе посетителей доставят в парк на обзорную экскурсия, В Воронеж экскурсанты вернутся таким же путём.

Как уточнили в пресс-службе, состав будет курсировать два раза в неделю по субботам и воскресеньям, отправление из Воронежа — в 09:35, в Рамон состав прибывает в 11:35. В Воронеж поезд возвращается в 18:08.