Вашингтон, 19 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. 18 апреля госдепартамент США понизили уровень предупреждения о туристических поездках в Южную Корею. Соответствующая информация опубликована на сайте департамента.

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Согласно опубликованным данным, уровень предупреждения понижен до самого низкого «первого уровня».

Между тем Центр по контролю и профилактике заболеваний США понизил предупреждение о поездках в 90 стран, включая Южную Корею, с максимального «четвёртого» до «третьего» уровня.

Известно, что с февраля текущего года в США действовал четвертый уровень предупреждения о поездках в Южную Корею.

По состоянию на 00:00 18 апреля в Южной Корее выявили 47 743 случая заражения коронавирусом. Ревакцинацию от COVID-19 прошли 33 млн человек.

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