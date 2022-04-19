Москва, , 10:56 — REGNUM В марте 2022 года посещаемость московских музеев выросла почти на треть по сравнению с февралем. Об этом 19 апреля сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Музей Москвы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, в марте среднесуточное число чеков на покупку билетов в московские музеи возросло до 21 тысячи. Это на 30,2% превышает показатели февраля.

«Во многом этому способствовала отмена в начале марта QR-кодов, масочного режима и других антиковидных ограничений, а открытие новых выставок и экспозиций лишь повысило активность москвичей к посещению музеев. Среднесуточные обороты музеев при этом выросли за месяц на 34% – с 12,8 миллиона рублей до 17,2 миллиона», — сказал Пуртов.

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