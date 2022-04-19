Санкт-Петербург, 19 апреля 2022, 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжают развивать транспортную инфраструктуру города. Планами и задачами на текущий 2022 год на заседании регионального правительства поделился председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новые автобусы большого класса на сжиженном природном газе
Новые автобусы большого класса на сжиженном природном газе
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В частности, в Петербурге намерены расширить единое городское платное парковочное пространство в Адмиралтейском и Центральном районах. С помощью светофоров, выделенных полос на дорогах повысят приоритетность движения транспорта общего пользования.

В числе задач по развитию петербургского метрополитена — обновление подвижного состава подземки. На объектах метро пройдут строительные и ремонтные работы.

«Также амбициозные планы у ОАО «Метрострой Северной столицы». Впереди реализация масштабных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов метрополитена», — отметил Поляков.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют и приведут в нормативное состояние улично-дорожные сети. Кроме того в Петербурге продолжат строить и восстанавливать объекты транспортной инфраструктуры.

Приоритетным направлением для города является реализация транспортной реформы. В рамках новой модели транспортного обслуживания, запущенной 1 апреля, в Петербурге продолжат обновлять городской общественный транспорт, заменять маршрутки экологичными автобусами на газовом топливе. Следующий этап реформы стартует в городе 1 июня.

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