Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжают развивать транспортную инфраструктуру города. Планами и задачами на текущий 2022 год на заседании регионального правительства поделился председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, в Петербурге намерены расширить единое городское платное парковочное пространство в Адмиралтейском и Центральном районах. С помощью светофоров, выделенных полос на дорогах повысят приоритетность движения транспорта общего пользования.

В числе задач по развитию петербургского метрополитена — обновление подвижного состава подземки. На объектах метро пройдут строительные и ремонтные работы.

«Также амбициозные планы у ОАО «Метрострой Северной столицы». Впереди реализация масштабных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов метрополитена», — отметил Поляков.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют и приведут в нормативное состояние улично-дорожные сети. Кроме того в Петербурге продолжат строить и восстанавливать объекты транспортной инфраструктуры.

Приоритетным направлением для города является реализация транспортной реформы. В рамках новой модели транспортного обслуживания, запущенной 1 апреля, в Петербурге продолжат обновлять городской общественный транспорт, заменять маршрутки экологичными автобусами на газовом топливе. Следующий этап реформы стартует в городе 1 июня.

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