Москва, 19 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. У китайского юаня больше всего шансов стать преемником доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Twicopy.org Юань

«На среднесрочную перспективу в качестве возможного преемника доллара как мировой резервной валюты можно рассматривать юань или же появление новых региональных валют. У юаня больше шансов, чем у других валют, на фоне роста золотых резервов Китая и договоренностей Пекина с рядом стран об использовании национальных валют в торговых отношениях и о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы, – сказала Степанова. — Многие граждане РФ это уже почувствовали, и спрос на юани у российского населения вырос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о том, что доля США в мировой экономике не перестает падать.