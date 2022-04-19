Москва, , 10:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил частникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» приветствие. Текст приветствия зачитал участникам замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!». Название форума точно и ёмко отображает значение исторической правды для нашей страны и каждого её гражданина. Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого. Черпать силы и вдохновение в ратных и трудовых свершениях предков. Понимать, что основа нашей тысячелетней государственности, её несущая опора – это истинная, сердечная преданность народа Родине, её интересам. И что только с любовью к Отчизне можно выполнить все наши планы. Идти вперёд и строить мощную, процветающую Россию», — говорится в тексте приветствия.

Он назвал важной позицию молодёжи, а также её стремление учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды: «Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом. А его проведение в преддверии 9 мая – на Поклонной горе, в Музее Победы – глубоко символичным. Отрадно, что многие из присутствующих здесь – а это сотни ребят из более чем 30 регионов – уже участвуют в волонтёрских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах».

Путин также выразил надежду на то, что, благодаря энергии участников и искреннему желанию трудиться на благо общества мероприятие пройдёт с успехом: «А вы не только обсудите актуальные вопросы истории и современности, но и приобретёте новые знания, найдёте единомышленников и верных друзей».

Российский лидер также пожелал участникам удачи и всего самого доброго.