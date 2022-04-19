Москва, , 10:53 — REGNUM Доля США в глобальной экономике продолжается снижаться, и центральные банки будут искать альтернативные недолларовые активы для хранения резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доллар начинает всё больше восприниматься как «токсичный» актив, — сказала Степанова. — Также центробанки будут пересматривать свои валютные резервы в сторону большей диверсификации и постепенного отхода от доллара США и однополярного мира международной торговли, основанного на долларе. Доля США в глобальной экономике продолжает снижаться, и центробанки будут искать альтернативные безопасные активы для размещения своих резервов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, что экономика США переживает серьезную стагфляцию.

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