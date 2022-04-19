Джакарта, 19 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что решение об изменении статуса пандемии по коронавирусу в Индонезии принимает президент, сообщает CNN Indonesia.

David Stanley Бали, Индонезия

Буди Гунади Садикин заявил, что ждет решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу. Пока же министр подчеркнул, что в Индонезии сохраняется статус пандемии.

Буди Гунади Садикин с оптимизмом смотрит на то, что число случаев заражения коронавирусом в Индонезии будет продолжать снижаться. Основываясь на результатах исследования, по крайней мере 99,2% населения Индонезии уже имеют антитела к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через министерство внутренних дел приняло решение продлить действия ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали на три три недели.