Лондон, 19 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже отметки в $1000 за тысячу кубометров впервые с 23 февраля. Это следует из данных торгов биржи ICE в Лондоне.

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Майский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах стоил $947 за 1 тыс. кубометров, что соответствует €85 за МВт⋅ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

В целом газ за день стал стоить на 11,1% дешевле.

Цена газа идёт вниз, так как в Европе стало теплее. Газ активно закачивается в подземные хранилища, потоки российского газа остаются стабильными.

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