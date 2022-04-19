Оренбург, , 10:52 — REGNUM В Оренбургской области уменьшается число затопленных из-за паводка мостов. По состоянию на утро 19 апреля закрытыми остаются восемь инженерных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вне доступа для движения транспорта мосты через реку Большой Кинель в Асекеевском районе; через реку Самара в Бузулукском районе; реку Илек в Акбулакском районе; через реку Киембай в Домбаровском районе; через реку Салмыш в Октябрьском районе. Кроме того, ограниченеи действует на одном участке дороги из-за перелива талых вод через проезжую часть.

Добавим, на 18 апреля в регионе на большинстве рек отмечен спад уровня воды. Реки избавились от льда полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбургской области из-за паводка закрыто 13 мостов