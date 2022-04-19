Москва, , 11:00 — REGNUM Служба безопасности Украины готовит новую провокацию с уничтожением мирных жителей. Об этом 19 апреля сообщил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По имеющейся достоверной информации служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — рассказал Мизинцев.

По его словам, для совершения преступления планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел мирных жителей.

Генерал-майор отметил, что снятые во время акции «бесчинства русских» будут использованы украинскими и западными информагентствами для незамедлительного и циничного раскручивания фейков.

Мизинцев считает, что готовящаяся провокация показывает полное пренебрежение всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

«Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сказал он.