Москва, , 10:52 — REGNUM О героических действиях старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 19 апреля в Минобороны России.

Старший лейтенант Абду-Уали Жусупов Минобороны РФ

Уточняется, что танковая рота под командованием старшего лейтенанта в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады вела наступление для блокирования района, который находился под контролем украинских нацистов.

Также указывается, что после обнаружения врага рота Жусупова одной из первых вступила в бой с превосходящими силами противника, выстроившего эшелонированную оборону.

При этом отмечается, что затем киевские боевики предприняли отчаянную попытку прорыва и на позиции российских войск выдвинулись до 15 танков и около 100 нацистов.

«Уверенными и решительными действиями роты под командованием старшего лейтенанта Жусупова контратака противника была остановлена. В ходе боя Абду-Уали лично уничтожил два вражеских танка и до 15 националистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе боя в общей сложности рота Жусупова уничтожила 12 танков, что вынудило остатки киевских боевиков отступить.

«Благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки танковая рота старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова нанесла существенный урон противника и не допустила выхода боевиков из кружения», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода сержанта Дениса Каймакова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.