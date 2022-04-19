Шимановск, Амурская область, , 11:00 — REGNUM Прокуратура Амурской области проводит проверку по факту ограничения подачи тепла в Шимановске. В городской котельной отсутствовали запасы топлива, а температура воды в батареях была ниже нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Отопительный сезон

Читайте также: В городе Приамурья, где не хватало мазута, рано завершат отопительный сезон

Проблемная котельная отапливает 128 жилых домов и 30 социальных объектов, оказывая услуги 18,5 тыс. горожан. На момент проверки прокуратуры на объекте отсутствовал необходимый запас топлива, трубы были холоднее, чем положено. В отношении теплоснабжающей организации ЗАО «Холдинг» возбуждены административные дела по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом) и 9.17 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора).

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Белогорска и зданиях её подразделений 18 апреля отключили отопление. Через неделю, 25 апреля, отопительный сезон планируют завершить в жилых домах и социальных учреждениях. Ранее мэр города заявлял о нехватке средств для закупки мазута, на котором работают котельные.