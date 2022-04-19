Оттава, , 10:51 — REGNUM Канадская электронная экспериментальная исполнительница Grimes (Клэр Буше) в своих социальных сетях 18 апреля сообщила, что в скором времени выпустит совместный сингл с Eartheater.

Grimes Скриншот видео на YouTube

В выходные Grimes рекламировала новый материал в своих социальных сетях и подтвердила, что «музыка GRIMES x EARTHEATER скоро появится».

В настоящее время неизвестно, будет ли новый сингл связан с ее мини-альбомом Fairies Cum First или альбомом BOOK 1, дата выхода которых еще не определена.

Она еще не выпустила сингл Shinigami Eyes в январе, на который было снято видео с участием Дженни из поп-группы BLACKPINK.

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