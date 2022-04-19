Оттава, 19 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Канадская электронная экспериментальная исполнительница Grimes (Клэр Буше) в своих социальных сетях 18 апреля сообщила, что в скором времени выпустит совместный сингл с Eartheater.

Скриншот видео на YouTube Grimes

В выходные Grimes рекламировала новый материал в своих социальных сетях и подтвердила, что «музыка GRIMES x EARTHEATER скоро появится».

В настоящее время неизвестно, будет ли новый сингл связан с ее мини-альбомом Fairies Cum First или альбомом BOOK 1, дата выхода которых еще не определена.

Она еще не выпустила сингл Shinigami Eyes в январе, на который было снято видео с участием Дженни из поп-группы BLACKPINK.