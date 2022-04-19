Грайворонский район, 19 апреля 2022, 10:53 — REGNUM В результате обстрела со стороны Украины в селе Головчино Белгородской области пострадали три человека, сообщил 19 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Две женщины госпитализированы, один пациент осмотрен врачами и продолжит лечение амбулаторно.
Как сообщало ИА REGNUM, власти пока обследовали восемь улиц села, выявлено более 30 повреждённых домов после украинского обстрела.
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