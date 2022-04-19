Три человека пострадали от обстрела белгородского села Головчино
Грайворонский район, Белгородская область, 19 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Украины в селе Головчино Белгородской области пострадали три человека, сообщил 19 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Обстрелянный дом
Две женщины госпитализированы, один пациент осмотрен врачами и продолжит лечение амбулаторно.
«Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — уточнил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, власти пока обследовали восемь улиц села, выявлено более 30 повреждённых домов после украинского обстрела.