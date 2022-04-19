Москва, 19 апреля 2022, 10:47 — REGNUM На Украине нацизм поднял голову, и это подтверждается фактами. Об этом на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. edu.gov.ru
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. edu.gov.ru

«Нацизм поднял голову в отдельно взятом государстве. Это подтверждают непреложные факты и более 200 экспонатов, которые собраны на этой выставке», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что на выставке также представлены и украинские учебники: «С помощью них детям на Украине насаждают кощунственные националистические идеи. Бунтарский дух, присущий молодежи, недостаточность жизненного опыта и знаний используются политтехнологами, чтобы завоевать «плацдарм» в продвижении исторической неправды и формировании откровенно нацистских установок».