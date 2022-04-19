Москва, 19 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. На Украине нацизм поднял голову, и это подтверждается фактами. Об этом на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. edu.gov.ru

«Нацизм поднял голову в отдельно взятом государстве. Это подтверждают непреложные факты и более 200 экспонатов, которые собраны на этой выставке», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что на выставке также представлены и украинские учебники: «С помощью них детям на Украине насаждают кощунственные националистические идеи. Бунтарский дух, присущий молодежи, недостаточность жизненного опыта и знаний используются политтехнологами, чтобы завоевать «плацдарм» в продвижении исторической неправды и формировании откровенно нацистских установок».