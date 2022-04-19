* талибами — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 10:47 — REGNUM В ходе столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и жителями района Калйи-Зал в Афганистане погиб один местный житель и ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Источники сообщили, что столкновение произошло в деревне Кулахтепе провинции Кундуз из-за сбора ушра (десятины) и закята.

Собеседники заявили, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны пытались насильно собрать десятину с местных туркменов, в то время как местные жители не в состоянии её выплачивать.

Пострадавшие доставлены в провинциальную больницу Кундуза.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз пока не дали комментариев.